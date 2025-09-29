В Армянской церкви в РФ отреагировали на появление архиепископа Езраса в «Миротворце»

Главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Езраса (в миру Мкртича Нерсисяна), который является братом католикоса всех армян Гарегина II, внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

В епархии отметили, что архиепископ не придает значения этому факту и считает неуместным уделять ему внимание, продолжая следовать евангельскому принципу прощения.

Накануне украинский сайт опубликовал данные архиепископа, обвинив его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке России.

Ресурс «Миротворец» известен публикацией личных данных журналистов, общественных деятелей и граждан разных стран, называя их «изменниками». В 2016 году сайт разместил списки корреспондентов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, что вызвало критику международных организаций. Представитель ОБСЕ Дуня Миятович тогда заявила, что подобные действия могут угрожать безопасности журналистов.

С публикациями «Миротворца» неоднократно выступал и МИД РФ. Его представитель Мария Захарова называла такие материалы прямым призывом к расправе.

Ранее фигуристку Загитову внесли в базу «Миротворца».