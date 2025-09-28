Родственника католикоса всех армян внесли в базу «Миротворца»

Главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, брата католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езраса (Нерсисян) внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Архиепископа обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

24 сентября в базу «Миротворца» внесли 11-летнего ребенка и двух 17-летних подростков из России. Они были включены в список за нарушение государственности украинской границы.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Ранее фигуристку Загитову внесли в базу «Миротворца».