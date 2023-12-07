Кардиолог рассказала, как выглядят показатели здорового сердца

Первый признак здорового сердца — артериальное давление. Оптимальные цифры АД — это менее 120/80 мм рт. ст. Нормальные цифры АД — менее 130/85 мм рт. ст. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Показатели 130–139/85–89 мм рт. ст. расцениваются как высокое артериальное давление, что может указывать на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы», — предупредила она.

Здоровье сердца также можно оценить по пульсу.

«В покое частота сердечных сокращений здорового человека должна быть менее 80 уд/мин. При физической нагрузке пульс увеличивается намного больше, главное — как сердечный ритм восстанавливается после нагрузки. Если вы не спортсмен и ваш пульс в покое менее 60 уд/мин — это тоже повод для дообследования», — отметила врач.

Кроме этого, нормальный уровень холестерина у здорового человека должен быть менее 5,0 ммоль/л.

«Уровень «плохого» холестерина ЛПНП, который формирует атеросклеротические бляшки в сосудах, должен быть ниже 3,0 ммоль/л, а уровень «хорошего» ЛПВП— выше 1,2 ммоль/л у мужчин и выше 1,0 ммоль/л у женщин», — сказала медик.

Уровень глюкозы натощак же должен быть менее 5,5 ммоль/л.

«Для выявления предиабета необходимо проверить уровень гликированного гемоглобина. Люди, у которых выявлены нарушения гликемии или толерантности к глюкозе, подвергаются более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила кардиолог.

О здоровом сердце также говорит толерантность к физическим нагрузкам.

«Присутствует ли утомляемость при незначительных физических нагрузках — подъем по лестнице, поход в магазин, внезапная усталость? Если да, то это может указывать на проблемы с сердцем», — сказала Фомичева.

Риск развития сердечно сосудистых заболеваний также зависит от питания, сна и вредных привычек, подчеркнула эксперт.

«Питание должно быть с ограничением насыщенных жиров и быстрых углеводов. Кроме того, важно поддерживать нормальный индекс массы тела — 18-25 кг/м2. А вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы спите менее 6 часов в сутки, ваши риски сердечно-сосудистых событий возрастают на 25%. Также, если присутствует сильный ночной храп, необходимо исключить синдром обструктивного апноэ сна, что может быть причиной повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма», — резюмировала врач.

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