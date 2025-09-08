Россиян предупредили об опасности ежедневных занятий спортом

Многие уверены: чем чаще тренируешься, тем быстрее будет результат. На деле ежедневные тренировки без пауз на восстановление могут обернуться не прогрессом, а проблемами со здоровьем. Почему важно давать телу время на восстановление, «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«В спорте регулярный отдых также важен, как и грамотно продуманная физическая нагрузка. Тренировки без перерывов приводят к ряду негативных последствий», — объяснила она.

Так, при ежедневных тренировках появляется риск перетренированности.

«Без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, уровень стресса в организме постепенно растет. Поэтому вместо энергии человек чувствует хроническую усталость и раздражительность», — сказала тренер.

Возрастает также вероятность травм и перегрузки.

«Связки и суставы не рассчитаны на постоянное напряжение. Ежедневные высокоинтенсивные занятия увеличивают риск растяжений, воспалений и даже хронических повреждений», — отметила Бахтурина.

Кроме этого, ежедневный стресс может привести к снижению прогресса.

«Парадокс в том, что чем чаще тренируешься, тем медленнее растут сила и выносливость. Организм тратит ресурсы не на рост, а на «латание дыр» после нагрузок», — сказала эксперт.

Наконец, могут возникнуть проблемы с гормонами и сном.

«Недостаток восстановления повышает уровень кортизола — гормона стресса. Это мешает сжиганию жира, ухудшает сон и аппетит. Для большинства людей оптимальное число спортивных занятий — это 3–4 полноценных тренировки в неделю. В остальные дни недели можно поддерживать легкую активность: прогулки, растяжку, йогу, плавание», — посоветовала тренер.

Кроме того, важно чередовать типы нагрузки: кардио, силовые, растяжка, тренировки на мобильность и баланс. Не стоит выполнять исключительно кардио тренировки или выбирать только силовую нагрузку. Еще один важный нюанс – необходимо подбирать комплексы упражнений на разные группы мышц. Нельзя «качать» исключительно пресс или ягодицы.

«Основным симптом излишней нагрузки является не проходящая усталость. Упадок сил сохраняется даже после сна, есть ощущение, что энергии стало меньше, чем раньше. Следующий тревожный звоночек – боли в суставах и мышцах, которые не возникают после интенсивной нагрузки, а ощущаются постоянно. Далее – снижается настроение и мотивация. Если человек ощущает любой из этих сигналов — стоит пересмотреть график нагрузок. Помните, что спорт должен приносить энергию, а не «выжимать соки». Правильный баланс нагрузки и восстановления — главный секрет здоровья и хорошей формы», — резюмировала эксперт.

