Губернатор Севастополя обратился к жителям из-за ситуации с бензином

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не запасаться бензином «на будущее».

«Если у вас половина бака, и вы понимаете, что вам этого количества хватит на 2-3 дня, то не надо сегодня стоять в очередях, пытаясь долить бензин до полного бака», — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме.

«Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры «про запас» отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам: для спецтехники, организаций», — написал Развожаев.

По его словам, желание граждан запастись бензином «на будущее» лишь «ухудшает ситуацию». «За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас» топлива, добавил губернатор.

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензины АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах. Как выяснила «Газета.Ru», владельцы небольших сетей АЗС специально начали ограничивать ажиотажный спрос, чтобы потом было чем торговать.

Ранее вице-премьер РФ назвал небольшим дефицит нефтепродуктов в России.