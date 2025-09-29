Директор уральской школы заставляла педагогов брать кредиты и выманивала деньги

Учителя рассказали о махинациях директора уральской школы с деньгами, которые педагоги брали на свое имя в кредит. Их слова приводит Е1.

По словам бывших коллег из школы в поселке Аять, директор по имени Елена была уважаемым педагогом и никогда не занимала денег, но в 2019-м году стала просить средства у коллег на разные нужды. Например, на свадьбу или ремонт. Учителя брали кредиты, веря, что деньги женщина отдаст.

«В общей сложности, я посчитала, для нее оформила шесть кредитов, на полтора миллиона!», – рассказала одна из учительниц.

При этом, по словам педагогов, Елена травила тех, кто отказывался брать кредиты. Например, унижала или отчитывала на глазах у всего класса во время урока.

Одна из учительниц оформила кредит за несколько месяцев до выхода на пенсию. Чтобы выплатить долг, пострадавшая нашла подработку.

«Теперь я мою полы по вечерам, чтобы прожить. Ежемесячный платеж у меня 12 500, зарплата технички 13 — получается, все деньги отдаю», – сообщила она.

Директор уволилась. Выяснилось, она совершала финансовые махинации со школьным бюджетом, за которые она получила два года условно.

