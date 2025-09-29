На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор уральской школы заставляла педагогов брать кредиты и выманивала деньги

Е1: на Урале директор школы заставляла учителей брать кредиты и забирала деньги
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Учителя рассказали о махинациях директора уральской школы с деньгами, которые педагоги брали на свое имя в кредит. Их слова приводит Е1.

По словам бывших коллег из школы в поселке Аять, директор по имени Елена была уважаемым педагогом и никогда не занимала денег, но в 2019-м году стала просить средства у коллег на разные нужды. Например, на свадьбу или ремонт. Учителя брали кредиты, веря, что деньги женщина отдаст.

«В общей сложности, я посчитала, для нее оформила шесть кредитов, на полтора миллиона!», – рассказала одна из учительниц.

При этом, по словам педагогов, Елена травила тех, кто отказывался брать кредиты. Например, унижала или отчитывала на глазах у всего класса во время урока.

Одна из учительниц оформила кредит за несколько месяцев до выхода на пенсию. Чтобы выплатить долг, пострадавшая нашла подработку.

«Теперь я мою полы по вечерам, чтобы прожить. Ежемесячный платеж у меня 12 500, зарплата технички 13 — получается, все деньги отдаю», – сообщила она.

Директор уволилась. Выяснилось, она совершала финансовые махинации со школьным бюджетом, за которые она получила два года условно.

Ранее мошенники начали атаковать девушек в день рождения через «доставку подарков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами