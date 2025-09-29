«Посадил на рога и бил»: очевидица — о нападении оленя на сотрудника зоопарка в Забайкалье

Изюбрь насмерть забодал сотрудника зоопитомника «Амодово» в Забайкальском крае. Очевидица ЧП Кристина рассказала «Газете.Ru», что животное посадило мужчину на рога и било об дерево, а затем столкнуло пострадавшего в воду. Девушка отметила, что олень вел себя агрессивно, поэтому посетители сразу же начали убегать.

«Я не видела, как олень сломал ворота, в этот момент мы были в другом месте. Я увидела уже тот момент, когда олень посадил мужчину на рога и бил его об дерево, потом просто столкнул в воду и начал добивать уже в воде. Так как я была сама с маленьким ребенком, я его схватила и мы побежали. И когда мы уже отбегали с дочей на руках, я услышала, что, видимо, когда олень мужчину уже убил, он начал орать — сам олень — и бегать. Когда я уже выбегала в ворота, я повернулась назад, и за мной бежала огромная толпа людей, потому что он то ли вырывался, то ли как, этот момент я уже не видела. Я просто видела сам процесс, когда он мужчину убивал», — сказала она.

Кристина уточнила, что рядом с местом происшествия находились еще два сотрудника зоопарка, которые с помощью камней пытались отвлечь животное. При этом у них не было ружья со снотворным, чтобы усыпить оленя и спасти коллегу.

«Там был мужчина, который с моста кидал в него все, что ему попадалось под руки, на что олень абсолютно никак не реагировал. И, я так поняла, был еще один мужчина-сотрудник в этом же вольере, но олень был занят другим сотрудником и на второго внимания не обращал. Сотрудник, который был рядом, бил оленя по хребтине, на что олень не реагировал вообще никак. И была женщина рядом со мной, тоже с маленьким ребенком — она тоже кричала, просила о том, чтобы оленя застрелили, потому что это все происходило на глазах маленьких детей. Благо, что у меня ребенок совсем маленький, она саму эту страшную картину не видела. Но были дети, которым по 6–7 лет примерно, они всю эту картину наблюдали. На что сотрудники сказали, что у них нет ружья со снотворным, они ничего не могут сделать», — добавила она.

По словам женщины, работники кассы и кафе сами испугались происходящего и тоже убежали.

«Это полная халатность именно заповедника, директора, кто держит этот зоопарк. У меня ребенок напугался до такой степени, что она залезла в машину, боялась двери открыть и плакала, чтобы я села в машину. Плюс ко всему, когда мы выбежали за территорию, мы уже были возле машины, закрыли все: кафе, кассы, — и сотрудники даже сами убежали. Девушка, которая сидела в кассовой будке, когда рев услышала, закрыла на замок кассу и убежала. И сотрудники кафе — то же самое», — подчеркнула она.

28 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что восточноазиатский олень изюбрь напал на сотрудника зоопитомника «Амодово» в Забайкальском крае. По данным канала, содержащееся в загоне животное разрушило две стены ограждения и отправилось в сторону гусей, а когда сотрудник зоопарка предпринял попытку вернуть оленя в загон, тот напал на мужчину. В итоге от полученных травм работник скончался.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, животное стремительно прыгает в сторону человека в темной одежде. Мужчина предпринимает безуспешную попытку отпрыгнуть в сторону. Через несколько секунд он находится уже на земле, а изюбрь вонзает в него рога и топчет копытами. Сотрудникам «Амодово» пришлось застрелить оленя.

Следственный комитет возбудил дело по статье о несоблюдении условий труда, по неосторожности повлекшее гибель человека.

Ранее в Новосибирском зоопарке посетители пытались убить питомцев.