Посетители Новосибирского зоопарка пытались скормить питомцам яблоко со стеклом

Сотрудники Новосибирского зоопарка обнаружили в вольере для домашних животных яблоко со стеклом внутри. Об этом сообщает администрация заведения в своем Telegram канале.

«23 сентября обнаружили в вольере домашних животных на площадке «Малые Хрусты» яблоко, внутри которого большой кусок стекла. Это очень неприятная, даже страшная находка. Получается, что кто-то намеренно хотел причинить вред животным, пришел в зоопарк со злым умыслом», – передает пресс-служба зоопарка.

Как отмечается, в зоологическом парке есть два места, где официально можно кормить животных. Площадка «Малые Хрусты – одно из них. При этом посетители не могут предлагать питомцам корм, принесенный с собой. По правилам они могут выбрать только из тех кормов, которые продаются в самом зоосаде. Входят ли яблоки в перечень предложенных кормов, в публикации не уточняется.

В то же время администрация предупредила посетителей о регулярной видеофиксации на территории зоопарка. По мнению представителей заведения, подобные инциденты, как этот, предполагают ответственность для злоумышленников.

Ранее в Московском зоопарке посетитель подбросил валерьянку в вольер с леопардами.