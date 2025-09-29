Эксперт объяснила, как не оскорбить учителя неправильно выбранным букетом цветов

В России 5 октября отметят День учителя – многие школьники и их родители на этот праздник покупают педагогам букеты цветов. Однако есть риск сделать неверный выбор и превратить сюрприз в испытание для учителя, вызвав головную **боль или приступ аллергии, предупредила в беседе с RT руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

Отметим, что на букеты к 1 сентября в этом году россияне потратили в среднем по 4 тыс. рублей – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на экспертов. В тренде ко Дню знаний были розы, гортензии, георгины, астры и гладиолусы. Причем цветы многие дополняли подарочными сертификатами, чаем или сладостями.

Что касается предстоящего профессионального праздника педагогов, то в первую очередь важно избегать цветов с резким ароматом, отметила Горкунова.

«Букет, источающий густой запах, в классной комнате превращается из приятного сюрприза в испытание. Если на учительском столе собираются десятки композиций, их смешанные запахи способны вызвать у преподавателя головную боль или аллергию», — пояснила специалист, призвав не дарить лилии и гиацинты, запах которых слишком выражен.

Стоит избегать и букетов из луговых полевых цветов, пыльца которых может спровоцировать приступ аллергии. Еще одна нежелательная крайность – это чересчур большие и тяжелые букеты, которые по этикету считаются дурным тоном. Лучше всего, если это будет один небольшой, со вкусом подобранный букет от класса, чем множество разных. Так, например, предпочтительнее одна корзина цветов, чем десяток букетов, особенно с учетом того, что в таком случае учителю не придется срочно искать вазу, считает эксперт.

Неуместно преподносить педагогам букеты в форме сердца, розовые банты и кружевные ленты. Лучше использовать сдержанное оформление, крафтовую бумагу, однотонные сатиновые ленты.

Говоря о конкретных видах цветов, эксперт отметила, что хорошим выбором на День учителя будут хризантемы – они являются символом мудрости, долголетия, стойкости и благодарности. Георгины символизируют уважение и достоинство, а гладиолусы – стремление к интеллектуальной силе, заключила специалист.

