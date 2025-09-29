На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог поделилась секретами идеального свидания

Психолог Ермолова: искренность важна для первого свидания
true
true
true
close
Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

При подготовке идеального свидания важно учитывать, на каком этапе находятся отношения — только начались или уже долго длятся. Об этом kp.ru рассказала психолог Антонина Ермолова.

«Что касается первого свидания или романтических встреч на начальных этапах отношений, думаю, главный залог успеха здесь — искренность. Часто знакомство превращается в обмен социальными масками, поэтому нужно попробовать выйти за их рамки. Для создания связи лучше делиться на свидании чем-то личным (но не интимным)», — отметила эксперт.

Результаты исследования сервиса знакомств Teamo, с которыми ознакомилась газета «Известия», до этого показали, что среди опрошенных россиян 21% когда-либо сбегал с первого свидания, и при этом большинство из них об этом не жалеют.

Если партнеры давно строят отношения, Ермолова советует делать ставку на общие впечатления и выбирать занятия, где можно проявить командную работу или освоить что-то новое. Тем, кто хочет сходить на свидание ради разнообразия или возвращения страсти, психолог порекомендовала найти совместные задачи и легкие испытания.

Результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показали, что для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно).

Ранее эксперт назвал последствия запрета сайтов знакомств для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами