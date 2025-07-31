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Россиянам напомнили об обязанности платить налоги за подарочные сертификаты

Депутат Чаплин: подарочные сертификаты подлежат налогообложению
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Olha Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Россияне должны оплачивать налоги с подарочных сертификатов, но действует эта мера только при некоторых условиях. Так, это должен быть сертификат, полученный от ИП или юрлица, а его стоимость должна превышать определённый лимит, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Без уплаты НДФЛ можно получить сертификат на сумму не более 4 тыс. рублей в год. Если же общая стоимость подарков превышает этот лимит, то выплачивается налог с разницы, ставка при этом варьируется от 13 % до 22%, в зависимости от того, какой статус имеет получатель, отметил депутат. Он также призвал учитывать условия получения сертификата. К примеру, если его вручили в рамках рекламной кампании, промоакции, то налоговая ставка составит 35%.

Налоговое обязательство возникает не сразу в день получения сертификата, а в момент, когда человек использует его по назначению.

«Именно тогда у налогового агента возникает обязанность удержать и перечислить НДФЛ», — пояснил Чаплин.

Если компания, подарившая сертификат, не выполнила налоговые обязательства, то ответственность за это ложится на получателя, предупредил парламентарий. В этом случае, по его словам, человек должен сам подать 3-НДФЛ. Делается это в срок до 30 апреля следующего года, а заплатить налог необходимо до 15 июля, заключил депутат.

Напомним, в этом году россияне, чей доход от банковских вкладов за 2024 год превысил 210 тыс. рублей, должны будут заплатить с него налог. Эксперты напомнили, что налог с доходов по вкладам рассчитывается по совокупному доходу со всех депозитов во всех банках. Россияне должны будут уплатить 13% только с суммы дохода, превышающей 210 тыс. рублей.

Ранее в России оценили идею обложить дополнительными налогами жителей мегаполисов.

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