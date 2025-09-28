На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пезешкиан пригласил американскую журналистку в Иран

Пезешкиан пригласил телеведущую из США в Иран, чтобы та убедилась в равноправии
true
true
true
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время интервью пригласил ведущую телеканала Fox News Марту Маккалум посетить исламскую республику, чтобы американка удостоверилась в соблюдении прав местных женщин.

«Я думаю, что вам будет здорово посетить Иран, потому что то, что вам показали об Иране, то, что говорят [западные] разведслужбы и прочие, это что-то довольно далекое от реальной ежедневной жизни в Иране», — заявил политик.

Пезешкиан подчеркнул, что женская часть населения республики не обделена свободами. В частности, по его словам, в настоящий момент пять женщин работают в иранском правительстве, администрации.

В ноябре 2024 года глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани сообщила о том, что в Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые отказываются носить хиджаб, несмотря на закон, требующий от них покрытия головы в общественных местах.

По ее словам, в клинике предложат «научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба». Оно будет добровольным, заявила Дарестани.

Ранее Иранского певца выпороли за песню в защиту женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами