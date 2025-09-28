Пезешкиан пригласил американскую журналистку в Иран

Пезешкиан пригласил телеведущую из США в Иран, чтобы та убедилась в равноправии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время интервью пригласил ведущую телеканала Fox News Марту Маккалум посетить исламскую республику, чтобы американка удостоверилась в соблюдении прав местных женщин.

«Я думаю, что вам будет здорово посетить Иран, потому что то, что вам показали об Иране, то, что говорят [западные] разведслужбы и прочие, это что-то довольно далекое от реальной ежедневной жизни в Иране», — заявил политик.

Пезешкиан подчеркнул, что женская часть населения республики не обделена свободами. В частности, по его словам, в настоящий момент пять женщин работают в иранском правительстве, администрации.

В ноябре 2024 года глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани сообщила о том, что в Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые отказываются носить хиджаб, несмотря на закон, требующий от них покрытия головы в общественных местах.

По ее словам, в клинике предложат «научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба». Оно будет добровольным, заявила Дарестани.

