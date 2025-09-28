На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании на неделю запретят использование беспилотников

Власти Дании запретят использование гражданских дронов в связи с саммитом ЕС
close
Depositphotos

В Дании в связи с проведением саммита Евросоюза с 29 сентября по 3 октября будет запрещено использование гражданских беспилотников. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта королевства.

«На фоне недавних инцидентов с дронами в нескольких аэропортах министр транспорта Томас Даниэльсен, проконсультировавшись с министром обороны и министром юстиции, решил использовать вариант, предусмотренный Законом об авиации, для закрытия воздушного пространства Дании для всех полетов гражданских дронов на этой неделе», — говорится в заявлении ведомства.

По словам Даниэльсена, благодаря запрету на использование беспилотников будет снижен риск того, что вражеские дроны спутают с легальными БПЛА и наоборот.

В министерстве добавили, что запрет не распространяется на полеты военных беспилотников, государственную авиацию с дронами, включая операции полиции и аварийных БПЛА, а также муниципальные и региональные случаи ЧС и в сфере здравоохранения.

До этого сообщалось, что Бундесвер поможет обеспечить безопасность саммита Европейского союза (ЕС) в Дании на фоне инцидентов с дронами.

Ранее сообщалось, что в Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны.

