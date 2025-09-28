На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Забайкалье олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника и попал на видео

В Забайкальском крае изюбрь убил сотрудника зоопитомника «Амодово»
true
true
true

Восточноазиатский олень изюбрь напал на сотрудника зоопитомника «Амодово» в Забайкальском крае. Мужчину спасти не удалось, сообщает Telegram-канал «112».

По свидетельствам очевидцев, содержащийся в загоне олень разрушил две стены ограждения и отправился в сторону гусей. Когда сотрудник заведения предпринял попытку вернуть животное в загон, олень оказал сопротивление. В итоге от полученных травм мужчина скончался.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, животное стремительно прыгает в сторону человека в темной одежде. Мужчина предпринимает попытку отпрыгнуть в сторону, но тщетно. Через несколько долей секунды он находится уже на земле, а изюбрь вонзает в него рога и обрушивает на него копыта.

Впоследствии посетителей зоопитомника экстренно эвакуировали. По сообщению СМИ, сотрудникам «Амодово» пришлось застрелить оленя.

В связи с трагедией региональный отдел Следственного комитета возбудил дело по статье о несоблюдении условий труда, по неосторожности повлекшем гибель человека. Следственные органы уже начали процессуальные действия.

Ранее в Новосибирском зоопарке посетители пытались убить питомцев.

