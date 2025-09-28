В Тверской области супруги не выжили после отравления грибами

Baza: в Тверской области супруги отравились грибами, их не спасли

В Тверской области супруги не выжили после употребления грибов в пищу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в городе Бологое. По данным Telegram-канала, 47-летний мужчина и его 43-летняя жена на ужин съели грибы, которые самостоятельно законсервировали.

На следующее утро обоих госпитализировали. Мужчину сотрудникам скорой помощи спасти не удалось. Его супруга попала в больницу, но там врачи ее также не смогли реанимировать.

Причиной произошедшего, по данным экспертизы, стало ядовитое вещество.

«Жилье супругов осмотрели, назначены дополнительные исследования», – сообщается в публикации.

У пары остались маленькие дети.

До этого в Белгородской области помощь медиков понадобилась мальчику после лечения на дому. Врач назначил ребенку препарат, который нужно было добавить при ингаляции.

Вместо нужного лекарства мать случайно налила лидокаин, после этого мальчик стал вялым и потерял сознание. Врачи оказали ему помощь.

Ранее в ХМАО двух человек доставили в больницу с подозрением на ботулизм.