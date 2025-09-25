В ХМАО двух человек доставили в больницу с подозрением на ботулизм

112: в Мегионе двух человек госпитализировали с подозрением на ботулизм

Двух жителей города Мегион, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что пациентов доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи уже взяли у них анализы и сейчас ждут результаты.

«Устанавливается, какой продукцией могли отравиться госпитализированные», — добавили авторы материала.

2 сентября врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Ольга Столярова в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» рассказала о пяти правилах, которых следует придерживаться, чтобы избежать заражения ботулизмом. Специалист рекомендовала чаще мыть руки перед приготовлением пищи, а также тщательно мыть сами продукты и дезинфицировать все поверхности на кухне. Второе правило заключается в разделении сырой и приготовленной пищи, третье — в необходимости хорошо прожаривать или пропаривать продукты. Кроме того, медик посоветовала не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа и использовать безопасную (бутилированную или кипяченую) воду.

