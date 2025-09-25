На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХМАО двух человек доставили в больницу с подозрением на ботулизм

112: в Мегионе двух человек госпитализировали с подозрением на ботулизм
close
Depositphotos

Двух жителей города Мегион, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что пациентов доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи уже взяли у них анализы и сейчас ждут результаты.

«Устанавливается, какой продукцией могли отравиться госпитализированные», — добавили авторы материала.

2 сентября врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Ольга Столярова в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» рассказала о пяти правилах, которых следует придерживаться, чтобы избежать заражения ботулизмом. Специалист рекомендовала чаще мыть руки перед приготовлением пищи, а также тщательно мыть сами продукты и дезинфицировать все поверхности на кухне. Второе правило заключается в разделении сырой и приготовленной пищи, третье — в необходимости хорошо прожаривать или пропаривать продукты. Кроме того, медик посоветовала не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа и использовать безопасную (бутилированную или кипяченую) воду.

Ранее врач составил топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами