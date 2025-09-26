На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель математики знакомился со школьницами в соцсетях и насиловал их на встречах

В Великобритании учитель получил 15 лет тюрьмы за изнасилование шести девочек
Shutterstock

В Великобритании учитель математики получил срок за насилие над детьми. Об этом сообщает The Standart.

По данным полиции, от действий мужчины пострадали шесть девочек в возрасте от 13 до 15 лет. Их он находил в интернете, используя фейковый профиль.

Педагог некоторое время следил за ними в интернете, в переписках отправлял непристойные фото, и позже предлагал встретиться. Во время живого общения он нападал на пострадавших и насиловал. Одна из пострадавших подверглась надругательству в его машине.

Учителя признали виновным в 14 преступлениях сексуального характера в отношении детей, включая груминг, изнасилование и склонение к действиям сексуального характера. Однако правоохранители предполагают, что пострадавших может быть больше шести.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Помимо этого, он пожизненно внесен в список лиц, совершавших сексуальные преступления.

Ранее многодетная замужняя учительница полгода насиловала ученика.

