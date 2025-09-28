Более десяти семей из городов РФ обвинили одного туроператора в обмане на 4,5 млн рублей

Более десяти семей рассказали о том, как их обманул один турагент на миллионы рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, пострадали туристы из Москвы и Нижнего Новгорода. Женщина из Нижнего Новгорода более пяти лет продавала путевки, однако в сентябре перестала выходить на связь с пострадавшими.

Так, только приехав в ОАЭ члены одной из семей узнали, что в отеле брони не было. За путешествие они заплатили агенту 2,5 млн рублей. Другой семье в отеле сообщили, что их бронь аннулирована.

«Всего, по словам пострадавших, женщина похитила ₽4,5 млн», – сообщается в публикации.

По данным канала, ранее у турагента была другая компания, но в 2021 году у нее зафиксировали убытки на 3,5 миллиона рублей. Тогда женщина открыла новую компанию, но сделки заключала от лица старой.

Несколько семей уже обратились в полицию. Женщина и ее муж тем временем «исчезли» из своего дома.

