На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более десяти семей из городов РФ обвинили одного туроператора в обмане на 4,5 млн рублей

Shot: турагент из Нижнего Новгорода обманула более десяти семей
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Более десяти семей рассказали о том, как их обманул один турагент на миллионы рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, пострадали туристы из Москвы и Нижнего Новгорода. Женщина из Нижнего Новгорода более пяти лет продавала путевки, однако в сентябре перестала выходить на связь с пострадавшими.

Так, только приехав в ОАЭ члены одной из семей узнали, что в отеле брони не было. За путешествие они заплатили агенту 2,5 млн рублей. Другой семье в отеле сообщили, что их бронь аннулирована.

«Всего, по словам пострадавших, женщина похитила ₽4,5 млн», – сообщается в публикации.

По данным канала, ранее у турагента была другая компания, но в 2021 году у нее зафиксировали убытки на 3,5 миллиона рублей. Тогда женщина открыла новую компанию, но сделки заключала от лица старой.

Несколько семей уже обратились в полицию. Женщина и ее муж тем временем «исчезли» из своего дома.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящее турагентство от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами