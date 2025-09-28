На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Мюнхена закрыла Октоберфест

В Мюнхене временно ограничили вход на Октоберфест из-за скопления посетителей
В Мюнхене из-за большого числа посетителей закрыли фестиваль Октоберфест, пишет Das Bild.

Полиция города сообщила об этом в соцсети X в 17:56 (18:56 мск) на немецком, английском и итальянском языках. В ведомстве призвали туристов не приходить на луг Терезы (Терезиенвизе), где проходит фестиваль. Закрыть Октоберфест пришлось из-за десятков тысяч людей, приехавших в Мюнхен ради мероприятия. Многим было тесно в фестивальных шатрах, и проходы между палатками и аттракционами стали слишком многолюдными.

Как отмечает газета, некоторые посетители впадали в панику из-за клаустрофобии, звали на помощь и плакали. Спустя 40 минут правоохранителям удалось нормализовать ситуацию, но власти решили ввести ограничения из-за переполненности площадки.

Октоберфест — крупнейший в мире фестиваль пива, который проходит в Германии каждый год. В беседе с «Газетой.Ru» директор пивоварни «Brew by Crew» Кирилл Селин рассказал, что суть мероприятия заключается в праздновании и дегустации различных сортов пива, а также в продвижении культуры баварской кухни и традиций.

Ранее пивной сомелье рассказал, как россиянам устроить домашний Октоберфест.

