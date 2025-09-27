На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии обнаружили крупнейшую подпольную фабрику сигарет

На подпольной фабрике сигарет в Италии изъяли более 300 тонн продукции
close
Depositphotos

В итальянской провинции Анкона финансовая гвардия раскрыла крупнейшую в истории страны подпольную фабрику по изготовлению контрафактных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

Производственный объект, занимавший площадь более 1,6 тыс. кв. м., был скрыт в искусно замаскированном подземном бункере.

«Доступ на нелегальную фабрику осуществлялся с помощью сложного гидравлического устройства, которое идеально скрывало бункер, где находилось оборудование и тонны контрафактных сигарет», — заявили представители финансовой гвардии.

Обнаруженное предприятие могло выпускать порядка 2,7 миллиарда сигарет в год, что эквивалентно примерно 7,2 миллиона сигарет ежедневно.

Подпольный завод включал в себя три линии для обработки табака и упаковки сигаретных пачек. На территории было обнаружено свыше 150 тонн контрафактной табачной продукции известных брендов, специализированное оборудование для производства и фасовки, а также более 170 тонн необходимых для этого материалов.

Ранее на Кубани накрыли подпольный цех с крупной партией нелегального табака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами