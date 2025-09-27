В Италии обнаружили крупнейшую подпольную фабрику сигарет

На подпольной фабрике сигарет в Италии изъяли более 300 тонн продукции

В итальянской провинции Анкона финансовая гвардия раскрыла крупнейшую в истории страны подпольную фабрику по изготовлению контрафактных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

Производственный объект, занимавший площадь более 1,6 тыс. кв. м., был скрыт в искусно замаскированном подземном бункере.

«Доступ на нелегальную фабрику осуществлялся с помощью сложного гидравлического устройства, которое идеально скрывало бункер, где находилось оборудование и тонны контрафактных сигарет», — заявили представители финансовой гвардии.

Обнаруженное предприятие могло выпускать порядка 2,7 миллиарда сигарет в год, что эквивалентно примерно 7,2 миллиона сигарет ежедневно.

Подпольный завод включал в себя три линии для обработки табака и упаковки сигаретных пачек. На территории было обнаружено свыше 150 тонн контрафактной табачной продукции известных брендов, специализированное оборудование для производства и фасовки, а также более 170 тонн необходимых для этого материалов.

