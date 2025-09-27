В Москве мигрант сбил на электровелосипеде маленького ребенка и скрылся

Сотрудники Росгвардии задержали курьера, сбившего в Москве 6-летнего мальчика. Об этом сообщает Главное управление ведомства по Москве в своем Telegram-канале.

«На маршруте патрулирования (сотрудники Росгвардии) получили (информацию) от оперативного дежурного ОВД Солнцево: наезд на ребенка. Прибыв на данный адрес, мама потерпевшего пояснила, что курьер наехал на ее ребенка и скрылся с места ДТП», – заявили в ведомстве.

Как отмечается, оперативники по приметам незамедлительно обнаружили 24-летнего мигранта на электровелосипеде. После задержания силовики доставили предполагаемого виновника ДТП в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 сентября стало известно о задержании в Уфе приезжих мужчин по подозрению в совершении преступления, имеющего признаки развратных действий по отношению к двум 12-летним школьницам.

Молодые люди пришли знакомиться со школьницами на детскую площадку. Получив отказ, они сослались на то, что одному из них 16. «Борода просто уже», — продолжали приставания задержанные. Впоследствии родители забрали школьниц. По словам одного из них, этих мужчин они часто замечали у себя во дворе.

Ранее на видео попало, как самокатчики столкнулись лбами на перекрестке.