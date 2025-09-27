На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор обратился к минздраву Турции из-за отравления в отеле Кемера

Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в отеле Dosinia Luxury Resort, расположенном в турецком Кемере. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Роспотребнадзор запросил дополнительные сведения у турецких коллег по поводу возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Аналогичный официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

27 сентября СМИ сообщили о массовом отравлении среди отдыхающих в одном из турецких отелей класса «люкс». Согласно информации канала, в медицинское учреждение был экстренно госпитализирован двухлетний ребенок из России.

Ранее муниципалитет турецкого Кемера сообщил, что проверит данные об отравлении туристов из РФ.

