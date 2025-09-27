Муниципалитет турецкого Кемера сообщил, что проверит данные об отравлении туристов из РФ

Муниципалитет турецкого Кемера не получал обращений об отравлении туристов из РФ

Представитель муниципалитета турецкого Кемера сообщил РИА Новости, что обращения по отравлению российских туристов в отеле не поступали.

Он отметил, что муниципалитет проверит появившуюся в сети информацию об этом.

«Мы обязательно расследуем эти сообщения, сигналов об этом пока не получали», — сказал собеседник агентства.

27 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что десятки туристов отравились в люксовом отеле в Турции. По информации канала, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу.

«Семья из России отдыхала в пятизвездочном отеле курорта Кемер в Турции. На четвертый день у ребенка появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась жуткая рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8. Мать обратилась в клинику Кемера. На следующий день ребенку стало лучше», — говорится в публикации.

Другие постояльцы отеля, по данным Shot, рассказали, что у них спустя несколько дней в отеле появились подобные симптомы. Люди считают, что отравились некачественной едой.

