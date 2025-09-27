На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Муниципалитет турецкого Кемера сообщил, что проверит данные об отравлении туристов из РФ

Муниципалитет турецкого Кемера не получал обращений об отравлении туристов из РФ
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Представитель муниципалитета турецкого Кемера сообщил РИА Новости, что обращения по отравлению российских туристов в отеле не поступали.

Он отметил, что муниципалитет проверит появившуюся в сети информацию об этом.

«Мы обязательно расследуем эти сообщения, сигналов об этом пока не получали», — сказал собеседник агентства.

27 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что десятки туристов отравились в люксовом отеле в Турции. По информации канала, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу.

«Семья из России отдыхала в пятизвездочном отеле курорта Кемер в Турции. На четвертый день у ребенка появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась жуткая рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8. Мать обратилась в клинику Кемера. На следующий день ребенку стало лучше», — говорится в публикации.

Другие постояльцы отеля, по данным Shot, рассказали, что у них спустя несколько дней в отеле появились подобные симптомы. Люди считают, что отравились некачественной едой.

10 сентября пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила, что в Екатеринбурге после свадебного банкета в частном доме пять человек заразились норовирусом. Сотрудники федеральной службы установили, что приготовление пищи для мероприятия было организовано на бытовой кухне силами хозяев дома. При этом к обслуживанию банкета были привлечены официанты по объявлению из неназванного Telegram-канала.

Ранее в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами