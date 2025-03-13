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В Москве дед избил 14-летнего внука, отказавшегося мыть посуду

Пенсионер из Москвы набросился с кулаками на своего внука за отказ помыть посуду
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Shutterstock

В Москве пенсионер избил внука, который не стал мыть посуду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, конфликт между родственниками произошел после того, как 14-летний внук отказался помочь своему дедушке. Последний разозлился и набросился на подростка с кулаками.

В результате ребенок получил многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки. Полиция начала проверка по факту случившегося.

До этого россиянин ударил сына штангой от шторы за то, что тот играл и не ложился спать. Инцидент произошел, когда 16-летний подросток засиделся за компьютером, играя в игры, и разбудил своего отца, который взял телескопическую штангу от шторы в душе и ударил ею сына по голове. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга, его поместили в отделение нейрохирургии.

Ранее в Хабаровском крае женщина получила срок за нападение на внука с ножом.

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