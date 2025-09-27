На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юный россиянин избил продавщицу из-за бутылки пива за 55 рублей и попал под суд

В Рыбинске юношу будут судить за избиение ради бутылки пива за 55 рублей
true
true
true
close
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

В Рыбинске перед судом предстанет 20-летний юноша, который избил продавщицу магазина из-за бутылки пива за 55 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в июле в магазине на улице Расплетина. Пьяный молодой человек попытался похитить бутылку пива, спрятав ее под одеждой. Когда заметившая это сотрудница магазина преградила ему путь, злоумышленник, игнорируя ее требования, пригрозил сотруднице и с силой обхватил локтем ее шею. Удерживая женщину, он проследовал с ней на улицу, где ей удалось вырваться, после чего она получила от нападавшего несколько ударов по лицу.

Подозреваемый был задержан правоохранителями по приметам. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой. Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин залез в дом к соседу ради кражи кофе, колбасы и косметички.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами