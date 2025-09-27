Юный россиянин избил продавщицу из-за бутылки пива за 55 рублей и попал под суд

В Рыбинске юношу будут судить за избиение ради бутылки пива за 55 рублей

В Рыбинске перед судом предстанет 20-летний юноша, который избил продавщицу магазина из-за бутылки пива за 55 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в июле в магазине на улице Расплетина. Пьяный молодой человек попытался похитить бутылку пива, спрятав ее под одеждой. Когда заметившая это сотрудница магазина преградила ему путь, злоумышленник, игнорируя ее требования, пригрозил сотруднице и с силой обхватил локтем ее шею. Удерживая женщину, он проследовал с ней на улицу, где ей удалось вырваться, после чего она получила от нападавшего несколько ударов по лицу.

Подозреваемый был задержан правоохранителями по приметам. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой. Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин залез в дом к соседу ради кражи кофе, колбасы и косметички.