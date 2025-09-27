В России предложили повысить зарплату дошкольных педагогов

Зарплаты работников дошкольного образования должны соответствовать зарплатам учителей. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Он напомнил, что на сегодняшний день зарплата учителей в школах составляет около 100 тыс. рублей.

«Вот ориентир, на который необходимо равняться сегодня при оценке труда работников дошкольных учреждений», — сказал Миронов.

Глава СРЗП подчеркнул, что работа в дошкольных учреждениях требует немало сил и полной отдачи.

В столичном департаменте образования и науки сообщили, что внедряют в школах Москвы механизмы, которые будут стимулировать педагогов к достижению более высоких результатов учеников — что позволит Москве оставаться в лидерах по качеству образования. Оценивать вклад каждого работника образования будут внутри объединения учителей для учебно-методической работы. Выплаты будут распределяться исходя из показателей детей на независимых диагностиках, а также ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее российские учителя потребовали зарплату не ниже двойного МРОТ за ставку.