«Приведет к хаосу»: в Госдуме раскритиковали идею возмещать плату за связь при сбоях интернета

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не согласился с предложением других депутатов — Сергея Миронова и Яны Лантратовой о вводе автоматического возмещения платы россиянам за мобильную связь при массовых сбоях интернета. Свинцов заявил «Газете.Ru», что реализовать такую идею невозможно, поскольку нельзя выяснить причину отключения интернета у отдельно взятого абонента.

«Технически такое предложение реализовать невозможно, потому что невозможно посчитать, какие абоненты были в той или иной точке, была у них связь, не была у них связь, по какой причине у них не было связи — у них мобильный телефон разрядился и не работает или просто сбой. Человек зашел за дом, и у него из-за этого плохо ловит или он в подвал спустился, у него там не ловит. То есть это приведет к полному хаосу и бардаку. Такие предложения по поводу автоматического возмещения, я считаю, вносятся теми людьми, которые не понимают, как устроена технически связь, где какое проложено оптоволокно, на каких принципах построен мобильный интернет и собственно мобильная связь. Я думаю, что это нереалистично и просто это бесполезная инициатива», — сказал он.

Свинцов подчеркнул, что мобильные операторы порой даже не знают, что в каком-то регионе страны был отключен интернет из-за систем подавления БПЛА.

«В последнее время по всей стране есть перебои с мобильной связью, с мобильным интернетом — это все очень сильно раздражает наших граждан. Но, к большому сожалению, все это происходит из-за атак беспилотных летательных средств украинских боевиков на наши города. И мобильные операторы не всегда знают о том, что в той или иной точке нашей страны, в том или ином регионе или в той или иной деревне работают системы подавления беспилотников, и временно ограничены мобильный интернет, мобильная связь. Это делается техническими средствами, которые не принадлежат мобильным операторам. Они знать не знают, что у них в той или иной территории не работает мобильная связь или мобильный интернет. Поэтому мобильные операторы здесь, во-первых, не при чем. Во-вторых, их никто не информирует о том, что в тех или иных местах на период борьбы с беспилотниками появляются пробелы в мобильном интернете или связи», — пояснил он.

27 сентября депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением ввести возмещение платы россиянам за мобильную связь при массовых отключениях интернета. Отмечается, что абонентам должны автоматически начислять компенсации — без необходимости обращаться куда-либо.

