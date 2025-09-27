На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столичный пенсионер обогатил мошенников на 84,5 млн рублей

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 78-летний мужчина обогатил аферистов, отдав им для «сохранности» десятки миллионов рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Все случилось в период с апреля по сентябрь. Неизвестный злоумышленник звонил 78-летнему пенсионеру через мессенджер Telegram, сначала представляясь сотрудником ФСБ, а затем — Центрального банка РФ. Преступник убедил пожилого мужчину в необходимости собрать все свои сбережения для передачи их курьерам под предлогом якобы обеспечения «сохранности» денег.

В результате действий мошенников общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер отдал мошенникам 32 млн рублей.

