Россиянам перечислили товары, которые нельзя покупать

Юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Екатерина Ноженко рассказала агентству «Прайм», какие товары нельзя приобретать даже со скидкой.

По словам эксперта, для свободной продажи запрещены некоторые категории товаров: безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная общественным организациям; алкоголь без лицензии и сопроводительных документов, включая произведенный в домашних условиях; продукты и товары, загрязненные радиацией; нерасфасованные или не упакованные пищевые продукты; продукты с истекшим или неустановленным сроком годности.

Кроме того, согласно действующим санитарным нормам, населению нельзя продавать позеленевший картофель, размороженные и повторно замороженные продукты, негерметичные или деформированные консервные банки, а также не выпотрошенную птицу, за исключением дичи.

Подобные категории товаров не стоит покупать, даже если цена на них очень привлекательна.

«При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)», — пояснила Ноженко.

