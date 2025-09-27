На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам перечислили товары, которые нельзя покупать

Юрист Ноженко: загрязненные радиацией товары и просрочку покупать запрещено
Александр Кряжев/РИА Новости

Юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Екатерина Ноженко рассказала агентству «Прайм», какие товары нельзя приобретать даже со скидкой.

По словам эксперта, для свободной продажи запрещены некоторые категории товаров: безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная общественным организациям; алкоголь без лицензии и сопроводительных документов, включая произведенный в домашних условиях; продукты и товары, загрязненные радиацией; нерасфасованные или не упакованные пищевые продукты; продукты с истекшим или неустановленным сроком годности.

Кроме того, согласно действующим санитарным нормам, населению нельзя продавать позеленевший картофель, размороженные и повторно замороженные продукты, негерметичные или деформированные консервные банки, а также не выпотрошенную птицу, за исключением дичи.

Подобные категории товаров не стоит покупать, даже если цена на них очень привлекательна.

«При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)», — пояснила Ноженко.

19 сентября юрист Алла Георгиева рассказала, какие продукты нельзя вернуть в магазин. По ее словам, покупатели не смогут вернуть в магазин вещи без ярлыка и с признаками носки даже в течение 14 дней.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.

