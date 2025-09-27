В Минздраве сообщили, что к концу декады свыше 25% населения будет старше 60 лет

Мурашко: к 2030 году граждане в возрасте от 60 лет составят 25,4% населения РФ

Численность граждан старше 60 лет к 2030 году превысит 25% всего населения Российской Федерации. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», передает «Интерфакс».

«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%», — говорится в презентации, которую министр показывал во время выступления.

По данным из слайд-шоу, в этом году 35,6 млн россиян составили представители возрастной группы от 60 лет и старше — это 24,4% населения страны.

В августе Мурашко заявил, что система здравоохранения России видит в проблеме старения населения ключевой вызов на ближайшее время.

Министр отметил, что лечение исключительно геронтологических проблем, связанных с естественными возрастными изменениями, было бы ошибкой. В связи с этим, по его мнению, необходимо «смотреть на несколько шагов раньше» чтобы дать людям шанс максимально реализовать себя в старости.

