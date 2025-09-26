На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксировали рост стоимости внутренних путешествий

РСТ: стоимость путешествий по России выросла на 7% этим летом
Shutterstock

Этим летом поездки по России стали дороже: средняя стоимость отдыха увеличилась приблизительно на 7% по сравнению с прошлогодним летом. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в связи с этим российские туристы стали отдавать предпочтение более бюджетным вариантам размещения вместо традиционных отелей.

«Средний чек на размещение в России этим летом составил чуть больше 10 тыс. рублей. Важно отметить, что туротрасль работает с динамическим ценообразованием. То есть чем больше спрос и меньше предложения, тем выше цена. И на старте летнего сезона ожидания по среднему чеку были в районе 12 тыс. рублей. В любом случае стоимость отдыха выросла в пределах 7% по сравнению с прошлым годом», — сообщил Уманский.

В связи с ростом цен и дефицитом номерного фонда российские путешественники стали чаще выбирать альтернативные варианты размещения – апартаменты, гостевые дома, небольшие отели, хостелы и т.д.

По информации Уманского, средняя цена размещения в подобных объектах летом составила 4,4 тысячи рублей, что в два раза дешевле, чем в обычных гостиницах.

Наиболее популярным регионом для отдыха в России, по данным РСТ, традиционно стал Краснодарский край, принявший свыше 20% всего внутреннего турпотока. В список лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Крым, Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Калининградская область, Свердловская, Нижегородская, Ярославская области и Приморский край.

Ранее сообщалось, что новые европейские санкции против России затронут сферу туризма.

