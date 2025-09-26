На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области металл вытек на двоих рабочих

В Ревде два человека пострадали из-за течения металла на предприятии
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

На промышленном предприятии Свердловской области два человека пострадали из-за раскаленного металла. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Ревда. По данным ведомства, вечером в цеху возникли проблемы с эксплуатацией техники.

«Произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок, в результате чего произошло возгорание и течение раскаленного металла», – сообщается в публикации.

Металл вытек на двоих мужчин. В результате один из них получил ожоги 90% тела, прибывшие на место медики направили его в реанимацию местной больницы. Второй пострадавший отказался от госпитализации, врачи оказали ему помощь на месте.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли на предприятии требования закона об охране труда. Также они выяснят, кто контролировал соблюдение правил безопасности.

Ранее в США сотрудник завода Tesla потребовал $51 млн после травмы из-за робота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами