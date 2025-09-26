В Свердловской области металл вытек на двоих рабочих

В Ревде два человека пострадали из-за течения металла на предприятии

На промышленном предприятии Свердловской области два человека пострадали из-за раскаленного металла. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Ревда. По данным ведомства, вечером в цеху возникли проблемы с эксплуатацией техники.

«Произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок, в результате чего произошло возгорание и течение раскаленного металла», – сообщается в публикации.

Металл вытек на двоих мужчин. В результате один из них получил ожоги 90% тела, прибывшие на место медики направили его в реанимацию местной больницы. Второй пострадавший отказался от госпитализации, врачи оказали ему помощь на месте.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли на предприятии требования закона об охране труда. Также они выяснят, кто контролировал соблюдение правил безопасности.

