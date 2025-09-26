В России открыли первую детскую школу БПЛА

В Краснодаре открылась первая в России детская школа БПЛА «Добро и Небо». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

«Здесь школьники будут бесплатно отрабатывать основные навыки сборки и пилотирования беспилотников, печати на 3D-принтере. Обучение пройдет на настоящих летательных аппаратах и симуляторах», — написал он.

По словам Наумова, первыми воспитанниками станут учащиеся школ Западного округа. Ученики будут проходить тестирование на мелкую моторику и склонность к изучению технических наук. Среди наставников будут опытные инструкторы, а также участники специальной военной операции.

Мэр Краснодара отметил, что школа БПЛА довольно востребована.

«Сегодня беспилотные летательные аппараты везде: в стройке, сельском хозяйстве, военном деле. Пусть те навыки, которые получат здесь дети, пригодятся им уже в мирное время», — написал он.

Наумов добавил, что «уже в школьные годы дети получат реальную и актуальную профессию».

Ранее Белоусов заявлял о необходимости обучения военным специальностям в сфере БПЛА.