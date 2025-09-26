Хирурга отстранили от работы за липосакцию и увеличение груди 14-летней пациентке

В Мексике хирург увеличил грудь 14-летней девочке и был отстранен от работы

В Мексике пластический хирург Виктор Мануэль Росалес Галиндо отстранен от практики и находится под следствием после того, как сделал липосакцию и увеличил грудь 14-летней девочки, пишет Daily Mail. После этих процедур пациентка не выжила.

По данным следствия, незадолго до своего 15-летия девочка перенесла операцию по увеличению груди, подтяжке лица и липосакции. Процедуры были проведены без ведома ее отца, Карлоса Арельяно, который узнал о вмешательстве только на прощании с дочерью. По его словам, родственники также обнаружили у девочки имплантаты и послеоперационные шрамы.

Через неделю после операций у Паломы произошла остановка сердца и дыхания, развился тяжелый отек мозга. Несмотря на искусственную кому и подключение к аппарату ИВЛ, спасти ее не удалось.

Мать девочки, Палома Эскобедо Киньонес, работавшая медсестрой в клинике своего бойфренда – подозреваемого хирурга, – сообщила отцу накануне, что у дочки COVID-19.

Дело получило широкий резонанс. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала помощь семье. Прокуратура ведет расследование по факту врачебной халатности.

