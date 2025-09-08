Турчанки стали укорачивать себе ноги ради мужчин

Высокие жительницы Стамбула стали чаще идти на калечащие операции, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Об этом пишет Vice.
По данным издания, девушки обращаются к хирургу за удалением части бедренной или большеберцовой кости ради того, чтобы стать ниже и с большей вероятностью привлечь внимание противоположного пола. С помощью таких операций они сокращают длину ноги на 3-5,5 см. В одной из стамбульских клиник за два года было проведено 10 таких операций. Одна из клиенток таким образом снизила рост со 172 до 167 см.
При этом более популярными у пластических хирургов остаются такие операции как липосакция, коррекция груди и ринопластика.
В 2021 году 24-летняя турчанка Румейса Гелги стала самой высокой ныне живущей женщиной в мире. Ее рост составляет 215,16 см.
Аномальный рост девушки связан с редким генетическим заболеванием, известным как синдром Уивера, из-за чего ей приходится передвигаться на инвалидной коляске, однако она может совершать небольшие прогулки с помощью специального приспособления для людей с ограниченными возможностями.
