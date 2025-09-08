Турчанки стали укорачивать себе ноги ради мужчин

Vice: жительницы Стамбула стали вырезать себе часть костей, чтобы стать ниже

Высокие жительницы Стамбула стали чаще идти на калечащие операции, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Об этом пишет Vice.

По данным издания, девушки обращаются к хирургу за удалением части бедренной или большеберцовой кости ради того, чтобы стать ниже и с большей вероятностью привлечь внимание противоположного пола. С помощью таких операций они сокращают длину ноги на 3-5,5 см. В одной из стамбульских клиник за два года было проведено 10 таких операций. Одна из клиенток таким образом снизила рост со 172 до 167 см.

С какими осложнениями столкнулись жертвы погони за привлекательностью и

При этом более популярными у пластических хирургов остаются такие операции как липосакция, коррекция груди и ринопластика.

В 2021 году 24-летняя турчанка Румейса Гелги стала самой высокой ныне живущей женщиной в мире. Ее рост составляет 215,16 см.

Аномальный рост девушки связан с редким генетическим заболеванием, известным как синдром Уивера, из-за чего ей приходится передвигаться на инвалидной коляске, однако она может совершать небольшие прогулки с помощью специального приспособления для людей с ограниченными возможностями.

Ранее пластический хирург назвал самые популярные операции у мужчин.