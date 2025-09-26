На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР испытали самый мощный в мире летающий ветрогенератор

SCMP: в Китае испытали самый мощный в мире летающий ветрогенератор S1500
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

В Китае провели успешный испытательный полет мощнейшего в мире летающего ветрогенератора модели S1500, это укрепит позиции страны. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

S1500 — это воздушная электростанция с размером, сопоставимым с баскетбольной площадкой, и высотой, равной 13-этажному зданию. Она способна вырабатывать мощность до 1 мегаватта. В отличие от традиционных наземных ветряных турбин, S1500 поднимается в небо с помощью гелиевых оболочек и передаёт энергию через сверхпрочные кабели.

«Наша цель - сделать воздушные ветровые турбины важной частью доступной чистой энергетики, а также предоставить миру китайское решение для глобального энергетического перехода», — рассказал гендиректор Sawes Energy Technology Дунь Тяньжуй.

Сообщалось также, что китайские ученые успешно провели первую в истории страны пилотируемую глубоководную экспедицию в Северном Ледовитом океане, которая позволит расширить знания о влиянии климатических изменений на глубоководные экосистемы.

Ранее в Китае дебютировал новый кроссовер Ora 5.

