Китай провел уникальную экспедицию в Северном Ледовитом океане

Китайские ученые успешно провели первую в истории страны пилотируемую глубоководную экспедицию в Северном Ледовитом океане, которая позволит расширить знания о влиянии климатических изменений на глубоководные экосистемы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

26 сентября научно-исследовательское судно-ледокол «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»), завершив 15-ю научную экспедицию в Арктике, вернулось в Шанхай.

«Благодаря поддержке ледокола «Сюэлун 2», «Шэнхай 1» («Глубинное море 1»), пилотируемый батискафом «Цзяолун» («Водяной дракон»), успешно совершил первое в Китае пилотируемое глубоководное погружение в арктических водах. Это означает дальнейшее укрепление возможностей Китая в области освоения и исследования глубин океана», – передает вещатель.

Эта пятнадцатая арктическая научная экспедиция, инициированная министерством природных ресурсов, была реализована с привлечением четырех судов: «Сюэлун 2», «Цзиди», «Шэнхай 1» и «Тансуо 3». Центральное телевидение подчеркивает, что это крупнейшая научная экспедиция, когда-либо проводившаяся КНР в арктических водах.

Ранее в морях Арктики обнаружили опасные частицы.