Во Франции крыса откусила часть уха двухлетнему ребенку

Daily Mail: Во Франции крыса отгрызла ухо ребенку
Paris Normandie

Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после нападения крупной крысы в своей квартире в городе Гавр. Инцидент, вызвал волну возмущения среди жителей дома, которые годами жалуются на антисанитарию и нашествие грызунов, пишет Daily Mail.

По словам родителей, ребенка по имени Исмаэль нашли в кровати, покрытым кровью и крысиным пометом. Мальчик получил серьезные повреждения уха, частично отгрызенного грызуном, а также раны на лице и руке. Как сообщают местные СМИ, малыш был настолько напуган, что не кричал во время нападения.

«Я бы не пожелала своему злейшему врагу найти своего ребенка в том же состоянии, в котором я нашла своего», — заявила мать пострадавшего.

После госпитализации состояние Исмаэля остается тяжелым из-за развившейся серьезной инфекции в области руки. Врачи рассматривают возможность проведения операций по пересадке кожи или реконструкции уха
.
Жильцы дома, где произошел инцидент, заявляют, что многократно жаловались на проблему с крысами, но управляющая компания не принимает действенных мер.

Ранее в Танзании показали крыс-супергероев.

