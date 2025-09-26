На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минске задержали приверженцев нацистской и фашистской идеологии

В Минске милиция задержала группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии
Depositphotos

В столице Белоруссии Минске задержали группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации. Изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти», — сказано в заявлении.

В МВД назвали операцию результатом планомерной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистских группировок. В ведомстве уточнили, что сотрудниками милиции проводится проверка для установления всех фактов деструктивных проявлений, выявления возможных сообщников и пособников задержанных.

1 сентября уральские таможенники обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что житель Свердловской области заказал в интернете атрибутику с запрещенной символикой для личной коллекции. В посылке были найдены 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и элементы одежды со свастикой и изображением имперского орла.

