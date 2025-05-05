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На заводе в Китае робот вышел из строя и попытался напасть на рабочих

Daily Mail: в Китае робот попытался напасть на рабочих и попал на видео
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Nexta_TV/X

На заводе в Китае робот вышел из строя и попытался напасть на рабочих, пишет Daily Mail.

На одном из китайских заводов произошел инцидент с промышленным роботом, который вызвал широкий резонанс в сети. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда автоматизированная система вышла из-под контроля. На записи видно, как закрепленный на миниатюрном кране робот внезапно начал совершать хаотичные движения, размахивая механическими манипуляторами с нарастающей силой.

Операторы, находившиеся рядом, попытались остановить неконтролируемую машину, но их усилия не возымели эффекта. В процессе инцидента со стола были сброшены компьютерный монитор и другие предметы. Ситуация стала по-настоящему опасной, когда робот начал двигаться вперед, пытаясь освободиться от креплений. Лишь физическое воздействие на кран позволило в конечном итоге остановить вышедшую из строя машину.

Видео с места событий распространилось в социальных сетях, вызвав бурную реакцию пользователей. Многие комментаторы в шутку связали произошедшее с сюжетами фантастических фильмов о восстании машин.

«Утешает, что робоапокалипсис пока можно остановить обычным краном», — пошутил один из зрителей.

Специалисты предполагают, что причиной нештатной ситуации мог стать как технический сбой, так и человеческий фактор. Возможными причинами называют программную ошибку, механическую неисправность или неправильные действия операторов. Представители завода пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

Ранее на видео попало, как робот-доставщик скрылся с места ДТП в Китае.

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