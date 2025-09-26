На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Останина высказалась фразой Жириновского о звездах, чьи дети рождены не в РФ

Останина посоветовала звездам оставаться жить в странах, где родились их дети
Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» предложила российским звездам, чьи дети были рождены в других странах, не возвращаться на родину.

По словам депутата, их «показной патриотизм» является ненастоящим. Таким образом парламентарий прокомментировала информацию о том, что телеведущая Регина Тодоренко улетела рожать третьего ребенка в США.

Останина отметила, что таким людям лучше задуматься над тем, чтобы навсегда остаться жить в том государстве, в котором родились их дети. Депутат напомнила, что у президента США Дональда Трампа было желание запретить выдавать гражданство только по факту рождения детей в роддомах США.

Также парламентарий задалась вопросом, стоит ли российским гражданам и в частности звездам летать рожать детей заграницу и в частности в США.

«Знаете, а ведь даже и желания такого нет. Зачем насильно удерживать? Даже наоборот: чемоданчик, детская коляска, аэропорт и до свидания. И пусть остаются там», — заключила Останина.

Слова депутата напоминают высказывание бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского, которое он сделал, выступая в качестве кандидата в президенты в 2012 году. Тезис политика звучит так: «Это наша земля! Здесь будет наш порядок! Кому не нравится: до свидания — чемодан, вокзал, <...>».

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США — «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Однако суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал этот указ президента США.

Ранее Регина Тодоренко стала матерью в третий раз.

