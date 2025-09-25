Регина Тодоренко стала матерью в третий раз

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко сообщила в Telegram-канале, что родила третьего сына.

Имя малыша неизвестно. Тодоренко поблагодарила поклонников за поддержку и трепетное отношение к ее семье.

«Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — поделилась телеведущая.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В июне блогерша подтвердила слухи о третьей беременности. Она раскрыла пол ребенка в клипе на песню «Любовь».

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Блогерша также приняла участие в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

