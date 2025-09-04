На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фургал заявил о пропаже своих автомобилей

РИА: Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля
РИА «Новости»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих автомобиля, которые были переданы на ответственное хранение в рамках уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Это автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Следствие заключило государственный контракт с индивидуальным предпринимателем, который поставил машины на стоянку.

Однако в ходе судебного разбирательства, связанного с оплатой этой стоянки, адвокаты Фургала заявили, что им не известно о местонахождении автомобилей.

Несмотря на утверждения защиты, суд посчитал, что доводы о том, что автомобили пропали, не имеют законного подтверждения и не влияют на размер взысканной с Фургала суммы.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах.

Ранее Фургал предложил прокурорам найти у него взысканные судом 8,5 миллиарда рублей.

