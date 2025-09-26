Частный вертолет вылетел из Львова в Словакию, несмотря на закрытое небо

ТАСС: из Львова в Словакию вылетел частный вертолет, несмотря на запрет

Частный двухместный вертолет Guimbal Cabri G2 вылетел из Львова в Словакию, несмотря на то, что небо Украины для гражданских судов закрыто. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Словакии.

Собеседник агентства уточнил, что вертолет вылетел из Львова около 15:33 мск, долетел до Ужгорода, после чего вошел в воздушное пространство Словакии. Кто именно может находиться на борту вертолета — не уточняется. Информацию о конечной точке маршрута источник не предоставил, но, судя по траектории полета, речь идет об аэропорте словацкого города Кошице.

Украина с 24 февраля 2022 года закрыла воздушное пространство для гражданских судов. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

11 сентября 2025 года Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря из-за инцидента с проникновением на территорию страны дронов.

Ранее на Западе обсудили создание «воздушного щита» на Украине.