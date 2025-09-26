Матвиенко обратилась к Орешкину за помощью с законопроектами об археологии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко попросила Орешкина помочь с законопроектами об исследовании территорий
true
true
true
close
РИА Новости

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, обратилась к заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину с просьбой оказать поддержку в продвижении законопроектов, касающихся археологических исследований на различных территориях. Об этом пишет ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что вопрос законодательного регулирования археологического наследия имеет особую значимость для регионов.

«Благодаря взаимодействию с представителями правительства России, Российской академии наук и правительства Москвы, нам удалось сформировать единую, согласованную точку зрения. <...> Итогом этой работы стали два законопроекта, находящиеся на рассмотрении в Государственной думе. Уважаемый Максим Станиславович (Орешкин), я прошу вас посодействовать их скорейшему принятию», — заявила Матвиенко в ходе пленарного заседания X парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры археологических исследований территорий, предназначенных для хозяйственного использования. Однако документ был отправлен на доработку. Впоследствии стало известно о разделении документа на два отдельных законопроекта, один из которых охватывает всю страну, а другой — Москву.

Ранее сообщалось, что российские ученые готовят прорыв в археологии.

