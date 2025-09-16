На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые готовят методологический прорыв в археологии

Российские археологи создадут BIM-модель древнего города на юге Ирака
Courtesy of Lagash Archaeological Project

В рамках Российско-иракской комплексной экспедиции отечественные ученые провели серию съемок для создания уникального цифрового двойника древнего города на юге Ирака. Они позволили получить детализированные данные без масштабных раскопок, что является прорывом в археологии. Об этом рассказал на конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» директор департамента геодезического контроля и цифровых измерений Severin Development Дмитрий Кеся.

Уточняется, что съемки на местности велись несколько лет и включали как облеты в разные время суток и погодные условия, так и магнитометрию, также создан ортофотоплан с высочайшим разрешением — 18 мм на местности. При помощи отечественного ПО на основе этих данных сформируют вначале BIM-модель поселения, а затем детальный макет города для экспонирования в музее.

«Ранее для такой работы нужны были масштабные раскопки, то есть разрушение памятника, мы же получили детальную информацию без них. Данные позволят археологам вести раскопки с хирургической точностью», — отметил Кеся.

C ним согласился руководитель Российско-иракской комплексной экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов. Он пояснил, что BIM-модель города покажет археологам, где и что искать, сделав раскопки прицельными.

«Впервые разные данные, в том числе карта высот, объединены в одном комплексе. У ученых появилась очень точная привязка к местности», — подчеркнул Янковский-Дьяконов.

Кроме того, это практически первый проект изучения древнего города целиком — прежде для этого потребовалось бы полностью раскапывать его, что невозможно, рассказал заместитель директора Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Илья Архипов. По его словам, инициатива позволит в дальнейшем датировать поселение с точностью до десятилетия, а также показать, что в нем происходило в политическом плане.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе института востоковедения РАН Василий Кузнецов подчеркнул, что российский проект произведет революцию в гуманитарных науках, так как станет весомым вкладом в понимание логики исторического развития общества.

«Проект способствует масштабному увеличению наших знаний о древности, информации станет кратно больше. Также технологии позволяют увидеть новую логику исторического процесса, оценить отношения государства и общества в древнем мире», — сообщил Кузнецов.

Отмечается, что на создание модели города потребуется не менее двух лет. По итогам будет получен детальный макет древнего поселения — вплоть до высоты расположения окон и текстур.

