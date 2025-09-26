На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Очередной удар»: пивной сомелье раскритиковал новый ГОСТ для пива

Пивной сомелье Сусов: черные пивоварни не исчезнут после введения нового ГОСТа
Shutterstock

Новые поправки в ГОСТ для пивоварения нанесут серьезный ущерб небольшим пивоварням, которые работают с натуральным сырьем. Фруктовые сидры и вовсе станут со следующего года незаконными, заявил «Газете.Ru» пивной сомелье Юрий Сусов.

«Есть стили пива, где исторически используется несоложеное сырье в большом количестве. Например, пшеничное немецкое и бельгийское пиво, там несоложеного сырья может быть 50%. И это не говорит о том, что пиво не качественное. ГОСТ переведет традиционное пиво в категорию пивной напиток. А значит, увеличит налогообложение, пиво подорожает. Популярные азиатские лагеры с рисом или овсяные стауты. Это специальные сорта. Крупные пивоварни их не делают. Им выгодно чтобы цены на них поднялись. Новый ГОСТ не запрещает технологии ускоренного брожения, добавки мальтозы и ферментов. Эти технологии доступны лишь крупным пивоварням для сокращения времени брожения. У нас сейчас фактически есть пробел, запретили фруктовые сидры. Если вы даже натуральный яблочный сок мешаете с малиновым, такой сидр с 1 января 2026 года станет незаконным», — сказал он.

Сусов считает, что продукция крупных компаний не станет вкуснее, поскольку они никогда не делали продукт натуральным. Сомелье также считает, что из-за нового ГОСТа производители суррогатного алкоголя не исчезнут.

«Пиво дорожает — малым и средним пивоварням становится тяжелее производить качественный продукт. Сегмент малого и среднего пивоварения скоро в принципе вымрет. Я общался с сотрудниками Честного знака. Я говорю: ребята, вы знаете, что в Подмосковье есть черные пивоварни? Они не работают вбелую, нет юрлица даже. Мне сотрудники говорят: мы знаем, ну, пусть работают. Вся система контроля работает исключительно на тех, кто в правовом поле. Те, кто изначально вне, их нельзя поймать. Они вообще невидимки для системы. Наше законодательство борется не с ними, а с теми, кто как раз-таки делает честный продукт. И поправки только усложняют работу в отрасли и приводят к удорожанию», — сказал он.

Газета «Коммерсантъ» до этого сообщила, что впервые за 13 лет в России изменили ГОСТ для пива. По информации издания, стандарт призван облегчить борьбу с фальсификатом. С 2027 года в составе напитка должно быть не менее 80% солодового сырья.

Ранее исследование показало, сколько пива выпили россияне этим летом.

