Родителям рассказали, как часто детям нужно проходить диспансеризацию

Детям и подросткам крайне важно проходить регулярную диспансеризацию, поскольку многие заболевания в раннем возрасте могут протекать скрыто. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова.

По ее словам, в первый год жизни детей необходимо обследовать ежемесячно, затем в 1, 3, 6, 7, 10, 14 и 17 лет. Также осмотры необходимо проходить перед поступлением в детский сад и школу.

«В процессе участвуют педиатр, лор-врач, невролог, офтальмолог и другие специалисты, назначаются анализы и УЗИ. Это системный подход, который позволяет вовремя заметить проблему и принять меры, обеспечивая ребенку здоровое будущее», — подчеркнула специалист.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Татьяна Сергеева до этого напомнила, какие прививки обязательно необходимо сделать ребенку перед детским садом. К обязательным вакцинам относятся: БЦЖ-М (от туберкулеза), ВГВ (от гепатита В), АКДС (от коклюша, дифтерии, столбняка), ПМ (от полиомиелита), ГИ (гемофильной инфекции), пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, кори, краснухи, паротита. Эти возбудители чаще всего встречаются в социальных группах (сады, школы).

Ранее врачи рассказали, как часто нужно проходить чекап россиянам после 40 лет.