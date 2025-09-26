На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, как часто детям нужно проходить диспансеризацию

Врач Новикова: детям до года показана ежемесячная диспансеризация
true
true
true
close
Freepik.com

Детям и подросткам крайне важно проходить регулярную диспансеризацию, поскольку многие заболевания в раннем возрасте могут протекать скрыто. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова.

По ее словам, в первый год жизни детей необходимо обследовать ежемесячно, затем в 1, 3, 6, 7, 10, 14 и 17 лет. Также осмотры необходимо проходить перед поступлением в детский сад и школу.

«В процессе участвуют педиатр, лор-врач, невролог, офтальмолог и другие специалисты, назначаются анализы и УЗИ. Это системный подход, который позволяет вовремя заметить проблему и принять меры, обеспечивая ребенку здоровое будущее», — подчеркнула специалист.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Татьяна Сергеева до этого напомнила, какие прививки обязательно необходимо сделать ребенку перед детским садом. К обязательным вакцинам относятся: БЦЖ-М (от туберкулеза), ВГВ (от гепатита В), АКДС (от коклюша, дифтерии, столбняка), ПМ (от полиомиелита), ГИ (гемофильной инфекции), пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, кори, краснухи, паротита. Эти возбудители чаще всего встречаются в социальных группах (сады, школы).

Ранее врачи рассказали, как часто нужно проходить чекап россиянам после 40 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами