Россиянка заподозрила соседей в создании коронавируса и стала терроризировать их

Сибирячка терроризирует соседей, считая их виновными в создании коронавируса
Depositphotos

Жители села Ленинское в Новосибирской области пожаловались на свою соседку, которая считает односельчан виновными в создании коронавируса и сотрудничестве с пришельцами, пишет Baza.

По словам сельчан, проблемы с женщиной начались несколько лет назад. Тогда она ходила по улице, что-то бормотала себе под нос и обвиняла людей вокруг. После того, как у одной семьи сожгли машину, жители поставили камеры и сняли, как женщина бросает камни, птиц и ветки за забор, а также ходит с топором. Она писала на заборе, что ее соседи причастны к созданию коронавируса и контактам с НЛО.

Выяснилось, что у женщины есть серьезное психическое заболевание, и она несколько раз проходила лечение в больнице. Однако после выписки сибирячка продолжила вести себя странно. Полицейские якобы не могут привлечь ее к ответственности, а проблемы с порчей имущества продолжаются.

Ранее жительница Владивостока атаковала с ножом дверь соседей и чуть не ранила девушку.

