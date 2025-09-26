На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обидел знакомую и подарил ей краденую козу, чтобы получить прощение

В Брянской области мужчина украл козу, чтобы подарить обиженной знакомой
true
true
true
close
МВД России

В Брянской области мужчина обидел знакомую и подарил ей краденую козу, чтобы заслужить прощение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Любышь в Дятьковском районе. Злоумышленник, проезжая мимо на автомобиле, похитил животное из пасшегося стада и посадил его на заднее сидение своей машины. После этого он подарил краденую козу своей знакомой, чтобы загладить нанесенную ранее обиду.

Получательница подарка, зная характер мужчины, усомнилась в законности приобретения животного и обратилась в полицию. Похищенная коза была возвращена законной владелице.

Ранее судимый похититель козы помещен под административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — кража.

Ранее студент колледжа обокрал девять домов, чтобы произвести впечатление на возлюбленную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами